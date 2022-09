Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 494 contagi e nessun morto | bollettino 28 settembre

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono 494 i nuovida coronavirus28in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. Dei nuovi casi, 467 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2940 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( +1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 60 ( +4 ). Sono 4262 i casi di isolamento domiciliare (+130). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ??Elezioni ultime notizie. Nuovo governo, ipotesi due vicepremier. Mattarella pronto, consultazioni anche sabato e d… - veratto_A : RT @MetalHe69092042: ?? ULTIME NOTIZIE: gli addetti ai lavori della Casa Bianca trapelano che il presidente Biden ha deciso di incolpare l'a… - ilFattoMolfetta : RIFIUTI ABBANDONATI SULLA COMPLANARE E SULLA 16 BIS, LA DENUNCIA DELLA GEPA -

La protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido a partire dalle 18 di oggi , mercoledì 28 settembre, fino alle 18 di domani, giovedì 29 ...Argomenti trattati GF Vip, Elenoire in lacrime Lo sfogo di Elenoire Ferruzzi GF Vip, Elenoire in lacrime: interviene Luca Nelleore, Elenoire Ferruzzi ha avuto un brutto crollo ed è finita in ... Elezioni 2022, le ultime notizie | In giornata incontro Meloni-Salvini. Calenda: «Il governo durerà poco,... "Il nuovo governo Le aspettative per lo sport sono importanti, come è giusto che sia, visto il prestigio e la storia del Comitato olimpico e poi abbiamo delle Olimpiadi invernali da organizzare".Giorgia Meloni non parla. E dunque sui giornali si moltiplicano i retroscena su quello che sarà il primo governo guidato da Fratelli d’Italia. Prima incognita: che posto deve essere occupato da Matteo ...