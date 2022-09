Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 36.632 contagi e 48 morti: bollettino 28 settembre (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono 36.632 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 28 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre, altri, 48 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 243.421 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 18,4%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 128 in totale e due in meno di ieri. Aumentano i ricoveri, 192 in più di ieri, e 3.653 in totale. I DATI DALLE REGIONI Lazio – Sono 3.209 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 settembre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono 36.632 i nuovida Coronavirus in, 282022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre, altri, 48. Nelle24 ore sono stati processati 243.421 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 18,4%. Calano i pazienti in terapia intensiva, 128 in totale e due in meno di ieri. Aumentano i ricoveri, 192 in più di ieri, e 3.653 in totale. I DATI DALLE REGIONI Lazio – Sono 3.209 i nuovida coronavirus28nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo-19. Si ...

