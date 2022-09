Ultime Notizie – Bollette, da ottobre gas fino a +120%: 317 euro per famiglia tipo al mese (Di mercoledì 28 settembre 2022) A partire da ottobre la bolletta del gas per i clienti del mercato tutelato potrebbe aumentare fino al 120% arrivando a sfiorare, per la famiglia tipo, i 317 euro al mese secondo le stime di Facile.it. Il dato emerge dalle simulazioni realizzate dal comparatore focalizzate sul nuovo metodo di calcolo introdotto dall’Arera; a partire da ottobre il costo della componente materia prima nelle Bollette del gas sarà calcolato tenendo in considerazione la media mensile dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso italiano (PSV) e non più le quotazioni internazionali (Ttf di Amsterdam). Una novità introdotta dall’Autorità proprio per far fronte al caro-energia. “Per capire – spiega Mario Rasimelli, managing director utilities di Facile.it – l’effettivo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) A partire dala bolletta del gas per i clienti del mercato tutelato potrebbe aumentareal 120% arrivando a sfiorare, per la, i 317alsecondo le stime di Facile.it. Il dato emerge dalle simulazioni realizzate dal comparatore focalizzate sul nuovo metodo di calcolo introdotto dall’Arera; a partire dail costo della componente materia prima nelledel gas sarà calcolato tenendo in considerazione la media mensile dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso italiano (PSV) e non più le quotazioni internazionali (Ttf di Amsterdam). Una novità introdotta dall’Autorità proprio per far fronte al caro-energia. “Per capire – spiega Mario Rasimelli, managing director utilities di Facile.it – l’effettivo ...

