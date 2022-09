Ue | nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia | c' è anche il price cap sul petrolio | Von der Leyen | costeranno a Mosca 7 miliardi di euro

MediasetTgcom24 : Ue: nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, c'è anche 'price cap' sul petrolio #vonderleyen #ue #presidente… - davcarretta : Josep Borrell annuncia la risposta dell'Ue al discorso di Putin: - 'Continueremo a sostenere militarmente l'Ucrain… - Rolfi39 : RT @europainitalia: .@vonderleyen: La Russia ha portato l'invasione dell'Ucraina a un nuovo livello. E noi siamo determinati a far pagare… - AngelaAngelmi : RT @europainitalia: .@vonderleyen: La Russia ha portato l'invasione dell'Ucraina a un nuovo livello. E noi siamo determinati a far pagare… - lukeskynozer : RT @jacopo_iacoboni: Nel nuovo pacchetto di sanzioni dell'Unione europea sarà vietiamo a tutti i cittadini europei di fare parte dei board… -

Agenzia askanews

Filorussi: vittoria referendum in tutte e quattro le regioni. Medvedev: 'Risultati chiari, bentornati a ......41 L'Ambasciata Usa a Mosca: "Americani lasciate la Russia immediatamente" 10:37 Bulgaria e Polonia invitano i concittadini a lasciare subito la Russia 01:47 Usa preparanoinvio di armi per 1,1 ... Amianto, Ue: legato a 78% tumori sul lavoro. Nuovo pacchetto misure La Commissione europea ha incluso il 'price cap' al petrolio nella sua proposta agli Stati membri per il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia. "Mosca deve pagare per questa ulteriore escalation" al ...Ursula von der Leyen ha presentato l'ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia proposto da Bruxelles. «Il Cremlino deve pagare per questa ulteriore escalation» ...