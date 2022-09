Ue accusa: Russia ha sabotato i gasdotti. Mosca: pronti a un'indagine congiunta (Di mercoledì 28 settembre 2022) "E' stupido e assurdo" incolpare la Russia per le fughe di gas da Nord Stream. Lo afferma il Cremlino dopo le accuse alla Russia di aver sabotato il gasdotto. Un atto deliberato, secondo l'Unione ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 settembre 2022) "E' stupido e assurdo" incolpare laper le fughe di gas da Nord Stream. Lo afferma il Cremlino dopo le accuse alladi averil gasdotto. Un atto deliberato, secondo l'Unione ...

Tg3web : Allarme in Europa per le fughe di metano dai gasdotti Nord Stream 1 e 2, che collegano la Russia alla Germania. C'è… - giomo2 : RT @ilriformista: Le accuse dall'Occidente e la posizione della Cina. Il 4 ottobre il voto a Mosca per l'annessione delle quattro Regioni.… - Ultron65 : RT @tempoweb: #NordStream2 forse inutilizzabile per sempre E la #Russia accusa gli #Usa @giadinagrisu #28settembre - alanfriedmanit : La Russia accusa gli Usa: 'Ci siete voi dietro gli incidenti al Nord Stream 1 e 2' e risponde subito la Casa Bianca… - MarcoCata69 : RT @tempoweb: #NordStream2 forse inutilizzabile per sempre E la #Russia accusa gli #Usa @giadinagrisu #28settembre -