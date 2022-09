Udienza generale, Papa | Perché pensiamo che Dio non ci voglia felici? (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cosa vuol dire discernimento? L’espressione è una delle più utilizzate in ambito spiritual-ecclesiastico. Papa Francesco ne sta trattando durante l’attuale ciclo di udienze generali. Primo elemento costitutivo del discernimento è la “preghiera”. Essa è un “aiuto indispensabile” a tale scopo, “soprattutto quando coinvolge gli affetti, consentendo di rivolgerci a Dio con semplicità e familiarità, come L'articolo Udienza generale, Papa Perché pensiamo che Dio non ci voglia felici? proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cosa vuol dire discernimento? L’espressione è una delle più utilizzate in ambito spiritual-ecclesiastico.Francesco ne sta trattando durante l’attuale ciclo di udienze generali. Primo elemento costitutivo del discernimento è la “preghiera”. Essa è un “aiuto indispensabile” a tale scopo, “soprattutto quando coinvolge gli affetti, consentendo di rivolgerci a Dio con semplicità e familiarità, come L'articoloche Dio non ci? proviene da La Luce di Maria.

vaticannews_it : Il #Papa proseguendo le catechesi sul tema del discernimento e sottolinea che la familiarità con Dio, il rivolgersi… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'In un momento in cui questa tragica guerra porta a che alcuni pensino alle armi nucleari, quella pazzia,… - genelynmedollar : RT @vaticannews_it: Il #Papa proseguendo le catechesi sul tema del discernimento e sottolinea che la familiarità con Dio, il rivolgersi a l… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ??Il #Papa, alla fine dell'udienza generale, ha rivolto 'un pensiero all' #Ucraina che sta soffrendo, quel popolo così crudelme… - donMimmo : Papa Francesco, Udienza Generale del 28 settembre 2022 -