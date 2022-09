Ucraina | Zelensky | “Referendum farsa | liberiamo nostra terra”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilsull’annessione indetto dai russi nei territori occupati inè una “” e “non cambierà nulla” per Kiev. Così il presidente ucraino Volodymyrnel consueto videomessaggio della notte all’indomani dei risultati del voto che – secondo Mosca – ha visto il 97% degli elettori nelle quattro regioni dell’orientale controllate dalle forze russe favorevole all’annessione. “Qualsiasi azione criminale della Russia non cambierà nulla per l’– ha sottolineato il leader di Kiev -. Riconosciamo la Carta delle Nazioni Unite, riconosciamo i principi di base della convivenza dei popoli e continueremo ad agire per proteggere la vita normale in, in Europa e nel mondo. Agiremo – assicura– ...