Ucraina-Russia, Scholz: “Non accettiamo esito referendum farsa” (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – La posizione di Berlino nei riguardi dei territori ucraini occupati dove le autorità filorusse hanno indetto referendum di adesione a Mosca non cambia. A chiarirlo è stato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un’intervista alla Neue Osnabrücker Zeitung. “Non accetteremo l’esito di questi referendum farsa e il nostro sostegno all’Ucraina proseguirà inalterato”, ha affermato Scholz, con riferimento al voto indetto in quattro regioni dell’Ucraina sotto occupazione russa, Kherson, Donetsk, Luhansk e Zaporizhzhia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – La posizione di Berlino nei riguardi dei territori ucraini occupati dove le autorità filorusse hanno indettodi adesione a Mosca non cambia. A chiarirlo è stato il cancelliere tedesco Olafin un’intervista alla Neue Osnabrücker Zeitung. “Non accetteremo l’di questie il nostro sostegno all’proseguirà inalterato”, ha affermato, con riferimento al voto indetto in quattro regioni dell’sotto occupazione russa, Kherson, Donetsk, Luhansk e Zaporizhzhia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

_Nico_Piro_ : #27settembre con la chiamata dei riservisti la guerra arriva in Russia. Sin'ora quello in Ucraina era un conflitto… - _Nico_Piro_ : per Putin, ma credere che la Russia sia vicina al collasso o che l'Ucraina sia vicina alla vittoria è solo un mirag… - vaticannews_it : Giornata Mondiale per l'eliminazione delle armi nucleari. Innumerevoli gli appelli del #Papa perché si fermi la cor… - Patty_Rose_L : RT @AnnalisaNocera1: concreta che la Russia dichiari guerra all'Ucraina. A quel punto toccherà alla Nato fare la sua mossa. 6. In Polonia… - MaranAlessandro : Secondo Christina Lu, i leader nazionali possono anche essere saldi nel sostenere l'Ucraina, ma la determinazione d… -