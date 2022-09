Ucraina: Polonia, 'se Russia usa armi nucleari, risposta Nato dev'essere devastante' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Varsavia, 28 set. (Adnkronos) - La Nato dovrebbe reagire se la Federazione Russa usasse armi nucleari contro l'Ucraina. La risposta dovrebbe essere "convenzionale, ma devastante". Lo ha affermato - ripreso dall'agenzia polacca Pap - il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau, che, valutando le conseguenze della mobilitazione parziale nella Federazione Russa, ha affermato che la mobilitazione in Russia non cambierà il corso della guerra contro l'Ucraina, ma potrebbe indebolire il sostegno dei russi al loro governo. "Per quanto ne sappiamo - ha detto - Putin sta minacciando di utilizzare armi nucleari tattiche sul territorio dell'Ucraina e di non attaccare i paesi della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Varsavia, 28 set. (Adnkronos) - Ladovrebbe reagire se la Federazione Russa usassecontro l'. Ladovrebbe"convenzionale, ma". Lo ha affermato - ripreso dall'agenzia polacca Pap - il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau, che, valutando le conseguenze della mobilitazione parziale nella Federazione Russa, ha affermato che la mobilitazione innon cambierà il corso della guerra contro l', ma potrebbe indebolire il sostegno dei russi al loro governo. "Per quanto ne sappiamo - ha detto - Putin sta minacciando di utilizzaretattiche sul territorio dell'e di non attaccare i paesi della ...

