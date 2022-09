Ucraina, morta infermiera italo-ucraina: era volontaria nell’esercito (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Una cittadina italo-ucraina, Mariana Triasko, infermiera volontaria arruolatasi nell’esercito di Kiev un mese dopo l’inizio della guerra, è morta a Zaporizhzhia. E’ quanto apprende l’Adnkronos, secondo cui la donna, 37 anni, era stata ferita il 23 settembre scorso ed è morta due giorni dopo nell’ospedale della città nell’est dell’ucraina. Non sono al momento note le circostanze del decesso. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Una cittadina, Mariana Triasko,arruolatasidi Kiev un mese dopo l’inizio della guerra, èa Zaporizhzhia. E’ quanto apprende l’Adnkronos, secondo cui la donna, 37 anni, era stata ferita il 23 settembre scorso ed èdue giorni dopo nell’ospedale della città nell’est dell’. Non sono al momento note le circostanze del decesso. L'articolo proviene da Italia Sera.

Corriere : Donna italo-ucraina muore in guerra. Era un medico dell’esercito e viveva a Treviso da 14 anni - rtl1025 : ?? Una donna ucraina residente in #Veneto da 14 anni, Marianna Triasko, sarebbe morta in combattimento nel proprio P… - IlnazionalistaD : RT @fattoquotidiano: Italo-ucraina morta in combattimento, Marianna Triasko aveva 37 anni e due figli - TW_Bruce_Wayne : RT @fattoquotidiano: Italo-ucraina morta in combattimento, Marianna Triasko aveva 37 anni e due figli - bizcommunityit : Ucraina, Marianna Triasko: medico dell’esercito muore in guerra: viveva a Treviso da 14 anni -