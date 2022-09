Ucraina, la Cina ribadisce le distanze da Mosca: «Risultati del referendum? Sosteniamo l’integrità territoriale di tutti i paesi» (Di mercoledì 28 settembre 2022) «La posizione della Cina sulla questione Ucraina è sempre stata chiara. Abbiamo sempre sostenuto che l’integrità sovrana e territoriale di tutti i paesi dovrebbe essere rispettata». Così il portavoce del ministro degli Esteri cinese, Wang Wenbin, si è espresso sul via libera all’adesione alla Russia emerso dai referendum nei territori occupati in Ucraina. Ha ribadito così la posizione della potenza cinese già espressa ieri, 27 settembre, dall’ambasciatore di Pechino all’Onu Zhang Jun nel corso dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nei giorni scorsi i residenti di Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia sono stati chiamati alle urne per esprimere la propria approvazione o contrarietà a entrare a far parte della Federazione russa. L’Ue: ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) «La posizione dellasulla questioneè sempre stata chiara. Abbiamo sempre sostenuto chesovrana edidovrebbe essere rispettata». Così il portavoce del ministro degli Esteri cinese, Wang Wenbin, si è espresso sul via libera all’adesione alla Russia emerso dainei territori occupati in. Ha ribadito così la posizione della potenza cinese già espressa ieri, 27 settembre, dall’ambasciatore di Pechino all’Onu Zhang Jun nel corso dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nei giorni scorsi i residenti di Donetsk, Lugansk, Cherson e Zaporizhzhia sono stati chiamati alle urne per esprimere la propria approvazione o contrarietà a entrare a far parte della Federazione russa. L’Ue: ...

