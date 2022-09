Ucraina, Casa Bianca: non riconosceremo mai annessioni (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti non riconosceranno “mai” le annessioni alla Russia delle regioni dell’Ucraina orientale, dopo referendum “illegali e illegittimi”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, secondo cui, “sulla base delle nostre informazioni, ogni aspetto di questo processo referendario è stato prestabilito e orchestrato dal Cremlino”. Washington si opporrà al riconoscimento dei territori annessi “anche all’Onu – ha detto ancora Jean-Pierre – A prescindere dalle rivendicazioni della Russia, questo rimane territorio ucraino”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti non riconosceranno “mai” lealla Russia delle regioni dell’orientale, dopo referendum “illegali e illegittimi”. Lo ha detto la portavoce della, Karine Jean-Pierre, secondo cui, “sulla base delle nostre informazioni, ogni aspetto di questo processo referendario è stato prestabilito e orchestrato dal Cremlino”. Washington si opporrà al riconoscimento dei territori annessi “anche all’Onu – ha detto ancora Jean-Pierre – A prescindere dalle rivendicazioni della Russia, questo rimane territorio ucraino”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

