Tutto pronto per il WindFestival 2022, domani al via l’undicesima edizione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si è tenuta ieri, presso la Sala Consiliare di Diano Marina, la conferenza stampa di presentazione del WindFestival 2022, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento giunto all’undicesima edizione. Fra i relatori, oltre agli organizzatori dell’evento Andrea Ippolito e Valter Scotto di TF7 Open Sport A.S.D., erano presenti il Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, l’Assessore allo Sport Luca Spandre, l’Assessore ai Servizi Sociali e Cultura Sabrina Messico, il Consigliere Delegato alle Manifestazioni Gianluca Gramondo, il Consigliere Delegato al Commercio Veronica Brunazzi e il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Bregolin. WindFestival 2022, al via domani l’undicesima edizione La ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si è tenuta ieri, presso la Sala Consiliare di Diano Marina, la conferenza stampa di presentazione del, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento giunto al. Fra i relatori, oltre agli organizzatori dell’evento Andrea Ippolito e Valter Scotto di TF7 Open Sport A.S.D., erano presenti il Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, l’Assessore allo Sport Luca Spandre, l’Assessore ai Servizi Sociali e Cultura Sabrina Messico, il Consigliere Delegato alle Manifestazioni Gianluca Gramondo, il Consigliere Delegato al Commercio Veronica Brunazzi e il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Bregolin., al viaLa ...

