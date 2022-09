“Tutto inizia quando lui lascia il calcio”, lo scoop sulla rottura Totti-Ilary Blasi (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ stata sicuramente la notizia di gossip degli ultimi mesi. Stiamo parlando ovviamente della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la coppia ha confermato la rottura attraverso dichiarazioni ufficiali. Adesso sono arrivate nuove indiscrezioni durante il programma ‘La Vita in diretta’, la giornalista Paola Ferrari ha svelato nuovi dettagli. “Tutto inizia quando lui lascia il calcio. Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a giocare a Miami con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. Lei si è opposta perché voleva restare in Italia, perché tiene giustamente molto al suo lavoro, ma non gli ha lasciato spazio. Non gli ha lasciato quello spazio in quel momento difficile per ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ stata sicuramente la notizia di gossip degli ultimi mesi. Stiamo parlando ovviamente della separazione tra Francesco, la coppia ha confermato laattraverso dichiarazioni ufficiali. Adesso sono arrivate nuove indiscrezioni durante il programma ‘La Vita in diretta’, la giornalista Paola Ferrari ha svelato nuovi dettagli. “luiil. Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a giocare a Miami con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. Lei si è opposta perché voleva restare in Italia, perché tiene giustamente molto al suo lavoro, ma non gli hato spazio. Non gli hato quello spazio in quel momento difficile per ...

