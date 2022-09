Tutto da rifare a Latina, dimissioni di massa del centrodestra: cade di nuovo il sindaco Pd (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ha vinto le elezioni per tre volte, ma lascia comunque il ruolo di sindaco di Latina. «Sembra arrivato il momento di salutarci», ha detto Damiamo Coletta in una diretta Facebook. Oggi, 28 settembre, 19 consiglieri del centrodestra e l’esponente di Fare Latina hanno firmato davanti a un notaio le proprie dimissioni. Parte dell’opposizione, in realtà godevano della maggioranza nel consiglio comunale. Lo scorso 4 settembre, i cittadini erano stati richiamati alle urne in 22 sezioni in seguito al pronunciamento del Tar che aveva portato all’annullamento delle elezioni dell’ottobre scorso. A vincere era stato ancora Coletta, candidato del Pd. Il suo rivale del centrodestra, Vincenzo Zaccheo, avrebbe dovuto conquistare circa il 60% dei voti per poter ribaltare il voto complessivo, ma era ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ha vinto le elezioni per tre volte, ma lascia comunque il ruolo didi. «Sembra arrivato il momento di salutarci», ha detto Damiamo Coletta in una diretta Facebook. Oggi, 28 settembre, 19 consiglieri dele l’esponente di Farehanno firmato davanti a un notaio le proprie. Parte dell’opposizione, in realtà godevano della maggioranza nel consiglio comunale. Lo scorso 4 settembre, i cittadini erano stati richiamati alle urne in 22 sezioni in seguito al pronunciamento del Tar che aveva portato all’annullamento delle elezioni dell’ottobre scorso. A vincere era stato ancora Coletta, candidato del Pd. Il suo rivale del, Vincenzo Zaccheo, avrebbe dovuto conquistare circa il 60% dei voti per poter ribaltare il voto complessivo, ma era ...

