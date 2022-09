Tutti i leader che si congratulano con Giorgia Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ebbene sì, il mondo della politica non è formato solo dagli Enrico Letta, dai Damiano dei Maneskin, dalle Ursula Von Der Leyen, da giorni insofferenti dinanzi alla vittoria del centrodestra italiano alle elezioni. Il trionfo della coalizione, che porterà a Palazzo Chigi la prima donna premier della nostra storia, è stato celebrato da numerosi e autorevoli primi ministri mondiali.celebrata Maggiormente rilevanti, dato il contesto geopolitico attuale, sono le parole spese dal presidente ucraino Zelensky, il quale, attraverso un messaggio via Twitter, ha posto le proprie congratulazioni per la vittoria elettoraleana, augurando un continuo sostegno alla causa di Kiev. Quasi immediata è stata la risposta, in inglese, della fondatrice di Fdi: “Caro Zelensky, sai che puoi contare sul nostro leale sostegno alla causa ...