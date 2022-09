Tutti i dettagli della collezione presentata alla Paris Fashion Week 2022. (Di mercoledì 28 settembre 2022) Caterina de’ Medici,”l’italiana”, non viene ricordata dagli storici solo per la sua personalità avant garde. O le imprese in campo politico. «Era una stratega straordinaria», così ha spiegato Maria Grazia Chiuri. «E aveva capito prima di Tutti quanto possano contare gli abiti». Arrivata alla corte di Francia nel 1533, la sovrana è nella storia una delle figure più emblematiche del rapporto donne e potere. Non solo per la sua intelligenza politica, ma anche per le innovazioni che innestò a corte. C’è molto delle donne che siamo, oggi, grazie a lei. A lei va il merito di aver trovato un punto di connessione unico tra Italia e Francia. L’ispirazione per la sfilata Dior Primavera Estate 2023 parte da qui. Come ha spiegato la stilista: «nasce dall’incontro tra due paesi, due culture e due tradizioni». E c’è da ammetterlo, ogni riferimento (non) è puramente ... Leggi su amica (Di mercoledì 28 settembre 2022) Caterina de’ Medici,”l’italiana”, non viene ricordata dagli storici solo per la sua personalità avant garde. O le imprese in campo politico. «Era una stratega straordinaria», così ha spiegato Maria Grazia Chiuri. «E aveva capito prima diquanto possano contare gli abiti». Arrivatacorte di Francia nel 1533, la sovrana è nella storia una delle figure più emblematiche del rapporto donne e potere. Non solo per la sua intelligenza politica, ma anche per le innovazioni che innestò a corte. C’è molto delle donne che siamo, oggi, grazie a lei. A lei va il merito di aver trovato un punto di connessione unico tra Italia e Francia. L’ispirazione per la sfilata Dior Primavera Estate 2023 parte da qui. Come ha spiegato la stilista: «nasce dall’incontro tra due paesi, due culture e due tradizioni». E c’è da ammetterlo, ogni riferimento (non) è puramente ...

