Tumori | ematologo Sportoletti | Contro leucemia linfatica cronica cure chemio-free

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Laè una delle forme di neoplasia ematologica più frequenti nei Paesi Occidentali, in particolare tra gli anziani. Ogni anno in Italia circa 3mila nuovi casi di malattia vengono diagnosticati in pazienti che hanno una età mediana intorno ai 70 anni. "Tuttavia, questa patologia colpisce anche persone più giovani", spiega all'Adnkronos Salute Paolodella Sezione Ematologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia, in occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione suidel sangue. Per questi pazienti, da alcuni mesi è disponibile un nuovo trattamento già in prima diagnosi, che permette di evitare laterapia e la sua tossicità. Si tratta di una terapia innovativa ...