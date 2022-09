Trentalange: “Ferrieri Caputi in Serie A momento storico” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Quello femminile è un movimento di 1700 associate. E per la prima volta una donna fa il suo esordio in Serie A. Questo è un momento storico dopo oltre 110 anni”. A dichiararlo è Alfredo Trentalange, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, commentando la prima designazione di Maria Sole Ferrieri Caputi in Serie A (domenica alle 15.00 arbitrerà Sassuolo-Salernitana). “Qui non viene dato per privilegio ciò che spetta per diritto – ha aggiunto Trentalange – Questa persona si è guadagnata il percorso che ha fatto. Per me è un momento di grande soddisfazione, ma si tratta del successo di un movimento arbitrale italiano composto da 30 mila persone”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Quello femminile è un movimento di 1700 associate. E per la prima volta una donna fa il suo esordio inA. Questo è undopo oltre 110 anni”. A dichiararlo è Alfredo, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, commentando la prima designazione di Maria SoleinA (domenica alle 15.00 arbitrerà Sassuolo-Salernitana). “Qui non viene dato per privilegio ciò che spetta per diritto – ha aggiunto– Questa persona si è guadagnata il percorso che ha fatto. Per me è undi grande soddisfazione, ma si tratta del successo di un movimento arbitrale italiano composto da 30 mila persone”. SportFace.

