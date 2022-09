Trekking urbano per rilanciare parchi e ville storiche: il commento di Valter Mainetti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Trekking urbano risponde al desiderio sempre più forte di stare all’aria aperta e scoprire le bellezze culturali e paesaggistiche, che circondano i cittadini di città e metropoli, ma anche tutti coloro che amano il contesto urbano e sono alla ricerca continua di nuove scoperte. Queste iniziative, secondo il collezionista d’arte Valter Mainetti sono fondamentali per rendere i cittadini maggiormente consapevoli e sensibili del patrimonio culturale e ambientale che ogni giorno possono conoscere, ma soprattutto devono rispettare e conservare. Valter Mainetti, azionista di riferimento di Sorgente Group Alternative Investment e ispiratore della Fondazione Sorgente Group, ha supportato a Roma l’iniziativa del Comune per rilanciare parchi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilrisponde al desiderio sempre più forte di stare all’aria aperta e scoprire le bellezze culturali e paesaggistiche, che circondano i cittadini di città e metropoli, ma anche tutti coloro che amano il contestoe sono alla ricerca continua di nuove scoperte. Queste iniziative, secondo il collezionista d’artesono fondamentali per rendere i cittadini maggiormente consapevoli e sensibili del patrimonio culturale e ambientale che ogni giorno possono conoscere, ma soprattutto devono rispettare e conservare., azionista di riferimento di Sorgente Group Alternative Investment e ispiratore della Fondazione Sorgente Group, ha supportato a Roma l’iniziativa del Comune per, ...

