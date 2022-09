Trapianti, Battaglia (Crt) “In Sicilia troppi no, cambiare la cultura” (Di mercoledì 28 settembre 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “Una sanità di alto livello è una sanità in cui funziona la rete Trapianti. Per la loro complessità, i Trapianti sono un target di misura di una sanità che funziona”. Lo ha detto in un’intervista all’Italpress il responsabile del Centro regionale Trapianti Siciliano, Giorgio Battaglia. Per Battaglia, quando una regione fa Trapianti “significa che la sanità funziona perchè sono implicate talmente tante professionalità che soltanto il trapianto può svelare che quella rete funziona”, ha evidenziato.A Catania è nata la figlia della donna che ha ricevuto il primo trapianto di utero in Italia. “La trapiantologia – ha spiegato Battaglia – è una delle eccellenze della sanità, che funziona quando funziona una rete ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “Una sanità di alto livello è una sanità in cui funziona la rete. Per la loro complessità, isono un target di misura di una sanità che funziona”. Lo ha detto in un’intervista all’Italpress il responsabile del Centro regionaleno, Giorgio. Per, quando una regione fa“significa che la sanità funziona perchè sono implicate talmente tante professionalità che soltanto il trapianto può svelare che quella rete funziona”, ha evidenziato.A Catania è nata la figlia della donna che ha ricevuto il primo trapianto di utero in Italia. “La trapiantologia – ha spiegato– è una delle eccellenze della sanità, che funziona quando funziona una rete ...

Tele_Nicosia : Trapianti, Battaglia (Crt) “In Sicilia troppi no, cambiare la cultura” - vivereitalia : Trapianti, Battaglia (Crt) 'In Sicilia troppi no, cambiare la cultura' - ledicoladelsud : Trapianti, Battaglia (Crt) “In Sicilia troppi no, cambiare la cultura” - messina_oggi : Trapianti, Battaglia (Crt) “In Sicilia troppi no, cambiare la cultura”PALERMO (ITALPRESS) – “Una sanità di alto liv… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Trapianti, Battaglia (Crt) “In Sicilia troppi no, cambiare la cultura” - -