Totti, compleanno senza Ilary ma con Noemi Bocchi: “Il bacio davanti ai figli” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo scorso 27 settembre Francesco Totti ha festeggiato il suo primo compleanno da separato. In occasione dei suoi 46 anni, i figli maggiori hanno deciso di fare i loro auguri pubblici sui social, confermando il rapporto speciale con il genitore. Ma come ha festeggiato questa giornata importante? A svelare ulteriori dettagli ci ha pensato il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo scorso 27 settembre Francescoha festeggiato il suo primoda separato. In occasione dei suoi 46 anni, imaggiori hanno deciso di fare i loro auguri pubblici sui social, confermando il rapporto speciale con il genitore. Ma come ha festeggiato questa giornata importante? A svelare ulteriori dettagli ci ha pensato il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

UEFAcom_it : ?????????? ?????????? ?????? Festeggiamo il compleanno di Francesco Totti gustandoci tutti i suoi gol in #UCL con la maglia del… - Azzurri : ?? Buon compleanno a Francesco #Totti?? ???? 58 presenze e 9 gol in #Nazionale ?? Campione del Mondo 2006 ?? Campione… - EmmeZeta3 : RT @UEFAcom_it: ?????????? ?????????? ?????? Festeggiamo il compleanno di Francesco Totti gustandoci tutti i suoi gol in #UCL con la maglia dell'@Offic… - blogtivvu : Totti, compleanno senza Ilary ma con Noemi Bocchi: “Il bacio davanti ai figli” #totti - Balu875651831 : RT @fanpage: Francesco Totti ha festeggiato così il suo compleanno in compagnia dei figli Cristian e Chanel, degli amici e di Noemi Bocchi… -