Tottenham, già pronto il dopo Lloris: sarà asta (Di mercoledì 28 settembre 2022) C'è anche il Tottenham su Oblak, in uscita dall'Atletico Madrid. Gli Spurs vogliono farne il successore di Hugo Lloris. Lo scrive... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022) C'è anche ilsu Oblak, in uscita dall'Atletico Madrid. Gli Spurs vogliono farne il successore di Hugo. Lo scrive...

sportli26181512 : Panchina Inghilterra: il successore di Southgate già a Wembley?: L'ex allenatore del Tottenham e del Paris St-Germa… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Tottenham, Conte per il dopo Lloris ha già puntato Oblak - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Tottenham, Conte per il dopo Lloris ha già puntato Oblak - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Tottenham, Conte per il dopo Lloris ha già puntato Oblak - apetrazzuolo : DALL'INGHILTERRA - Tottenham, Conte per il dopo Lloris ha già puntato Oblak -

Tennis, Sonego: "L'eredità di Federer è l'emozione. Sogno di giocare la finale degli Internazionali al Foro Italico" ... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche ...30 Arsenal - Tottenham 16:00 Bournemouth - Brentford 16:00 Crystal Palace - Chelsea 16:00 Fulham - ... Panchina Inghilterra: il successore di Southgate già a Wembley Commenta per primo L'ex allenatore del Tottenham e del Paris St - Germain Mauricio Pochettino , il cui nome circola come possibile successore di Gareth Southgate per la panchina dell'Inghilterra in caso di fallimento ai Mondiali, era a ... Calciomercato.com ... il quotidiano e gli allegati in digitale Seiabbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche ...30 Arsenal -16:00 Bournemouth - Brentford 16:00 Crystal Palace - Chelsea 16:00 Fulham - ...Commenta per primo L'ex allenatore dele del Paris St - Germain Mauricio Pochettino , il cui nome circola come possibile successore di Gareth Southgate per la panchina dell'Inghilterra in caso di fallimento ai Mondiali, era a ... Tottenham, già pronto il dopo Lloris: sarà asta