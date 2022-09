Torino | Juric prepara il piano anti Kvaratskhelia

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilè di scena al Maradona dove sfiderà il Napoli di Spalletti. Il tecnico dei granata teme le incursioni di. Napoli-segna il ritorno della serie A dopo la sosta delle nazionali. Spalletti, questa mattina a Castel Volturno ha riaccolto nuovi nazionali impegnati lontano dalla città. Dopo Lobotka e Zielinski, tornano in azzurro anche gli italiani Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Zerbin, oltre a Elmas eche si erano anche incrociati in Georgia-Macedonia giocato in Nations League. Il punto interrogativo più importante verso Napoli-, in programma sabato, resta Matteo Politano: l’esterno azzurro sta provando a recuperare prima del previsto dal brutto infortunio alla caviglia, questa mattina ha svolto attivazione in gruppo e parte del lavoro ...