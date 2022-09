Tootsie | ecco cosa fa fare la disperazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022)La7D ore 21.20 Con Dustin Hoffman, Jessica Lange e Charles Durning. Regia di Sydney Pollack. Produzione USA 1982. Durata: 1 ora e 16 minuti LA TRAMA Michael (Hoffman) è un bravo attore che però fatica a trovare scritture (la frequente motivazione: è un rompiballe). Lagli fa compiere un'iniziativa abbastanza folle. Travestirsi da donna, e presentarsi come tale a un provino per gli interpreti di una serie Tv ospedaliera. E' bravo, è convincente , lo mettono nel cast. Presto il suo personaggio , quello dell'infermieradiventa popolarissimo in tutta l'America. Ma a Michael riesce sempre più difficile reggere il gioco, anche perchè s'è innamorato di una bella collega (Jessica Lange) e fa fatica a tenere le mani ferme. Finchè sbotta in diretta, si toglie la parrucca e smette di parlare colla ...