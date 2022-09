Tom Hanks cambia pelle | a primavera esce il suo primo romanzo Ma c’è sempre il cinema di mezzo

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo Woody Allen, che pur avendo smentito il ritiro dalle scene, ha confermato l’intenzione di volersi dedicare alla stesura del suo. E dopo il successo editoriale della autobiografia di Matthew McConaughey, Greenlights, scritta come «una lettera d’amore alla vita», anche Tomannuncia il suo esordio nell’universo dei romanzieri con The Making of Another Motion Picture Masterpiece. Il libro, che uscirà per i tipi della Penguin Random House – nel Regno Unito e negli Stati Uniti in contemporanea – il prossimo 9 maggio 2023, arriva dopo una raccolta di racconti edita nel 2017, apparsa in italiano con il titolo Tipi non comuni per Bompiani. Tomannuncia il suoDunque in– stagione di rinascita e di ...

