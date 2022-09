Tom Cruise, parla un ex membro di Scientology: "Nicole Kidman era un'influenza negativa" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un nuovo libro di un ex membro di Scientology fornirebbe nuovi dettagli sulle ingerenze della chiesa nel matrimonio di Tom Cruise e Nicole Kidman. Nuove rivelazioni sul matrimonio di Tom Cruise e Nicole Kidman trapelano nel libro di un ex membro di Scientology il quale afferma che, secondo la chiesa, la Kidman avrebbe avuto un'influenza negativa sul marito. Il libro di Mike Rinder A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology rivela, tra le altre cose, le vere intenzioni di Scientology riguardo all'unione tra Tom Cruise e Nicole Kidman. Durante le riprese di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un nuovo libro di un exdifornirebbe nuovi dettagli sulle ingerenze della chiesa nel matrimonio di Tom. Nuove rivelazioni sul matrimonio di Tomtrapelano nel libro di un exdiil quale afferma che, secondo la chiesa, laavrebbe avuto un'sul marito. Il libro di Mike Rinder A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks ofrivela, tra le altre cose, le vere intenzioni diriguardo all'unione tra Tom. Durante le riprese di ...

