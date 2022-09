Tom Clancy's Jack Ryan 3: annunciata la data di uscita (Di mercoledì 28 settembre 2022) Prime Video ha annunciato la data di uscita di Tom Clancy's Jack Ryan 3, i nuovi episodi della serie con John Krasinski. Tom Clancy's Jack Ryan 3 ha ora una data di uscita: gli otto episodi inediti arriveranno su Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon, da mercoledì 21 dicembre. Online è stato inoltre condiviso il poster del nuovo capitolo dell'adattamento televisivo dei romanzi con al centro il protagonista interpretato da John Krasinski. Nella terza stagione di Tom Clancy's Jack Ryan, il protagonista interpretato da John Krasinski è in fuga e impegnato in una corsa contro il tempo dopo essere stato accusato ingiustamente di avere un ruolo in una ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022) Prime Video ha annunciato ladidi Tom's3, i nuovi episodi della serie con John Krasinski. Tom's3 ha ora unadi: gli otto episodi inediti arriveranno su Prime Video, la piattaforma di streaming di Amazon, da mercoledì 21 dicembre. Online è stato inoltre condiviso il poster del nuovo capitolo dell'adattamento televisivo dei romanzi con al centro il protagonista interpretato da John Krasinski. Nella terza stagione di Tom's, il protagonista interpretato da John Krasinski è in fuga e impegnato in una corsa contro il tempo dopo essere stato accusato ingiustamente di avere un ruolo in una ...

