Tiro a volo, Mondiali 2022: nel trap individuale femminile pass per Parigi 2024 a Francia, Spagna, Slovacchia ed Australia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ai Mondiali senior 2022 di Tiro a volo, in corso ad Osijek, Croazia, oggi, mercoledì 28 settembre, si è disputata la prima finale, quella del trap individuale femminile, che ha assegnato, oltre alle medaglie ed al titolo iridato, quattro carte olimpiche: il pass per Parigi 2024 è andato a Francia, Spagna, Slovacchia ed Australia. In finale l’oro va alla transalpina Carole Cormenier, la quale supera l’iberica Fatima Galvez, sconfitta dopo 34 dei 35 piattelli previsti con lo score di 31-29. Medaglia di bronzo per la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, fuori in terza posizione a quota 20/25, quarto posto per l’Australiana Catherine Skinner ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Aiseniordi, in corso ad Osijek, Croazia, oggi, mercoledì 28 settembre, si è disputata la prima finale, quella del, che ha assegnato, oltre alle medaglie ed al titolo iridato, quattro carte olimpiche: ilperè andato aed. In finale l’oro va alla transalpina Carole Cormenier, la quale supera l’iberica Fatima Galvez, sconfitta dopo 34 dei 35 piattelli previsti con lo score di 31-29. Medaglia di bronzo per la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, fuori in terza posizione a quota 20/25, quarto posto per l’na Catherine Skinner ...

