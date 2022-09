'The empty cup', se il climate change minaccia anche il caffè (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. - (Adnkronos) - In occasione della Giornata Internazionale del caffè che si celebra il 1 ottobre, Nespresso annuncia un nuovo impegno per la difesa e la tutela del futuro del caffè di alta qualità, evidenziando il rischio che il cambiamento climatico pone sulla produzione globale di caffè e raccontando gli sforzi messi in atto per proteggerla con una nuova campagna e un programma globale di agricoltura rigenerativa. La nuova campagna, “The empty Cup”, vede protagonista il brand ambassador George Clooney con in mano una tazza di caffè vuota, a simboleggiare il rischio che corrono numerosi coltivatori e coltivatrici di caffè in tutto il mondo, di cui oltre 140.000 collaborano con Nespresso in 18 Paesi del mondo, ed evidenziando l'importanza di proteggerli. Attualmente, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. - (Adnkronos) - In occasione della Giornata Internazionale delche si celebra il 1 ottobre, Nespresso annuncia un nuovo impegno per la difesa e la tutela del futuro deldi alta qualità, evidenziando il rischio che il cambiamento climatico pone sulla produzione globale die raccontando gli sforzi messi in atto per proteggerla con una nuova campagna e un programma globale di agricoltura rigenerativa. La nuova campagna, “TheCup”, vede protagonista il brand ambassador George Clooney con in mano una tazza divuota, a simboleggiare il rischio che corrono numerosi coltivatori e coltivatrici diin tutto il mondo, di cui oltre 140.000 collaborano con Nespresso in 18 Paesi del mondo, ed evidenziando l'importanza di proteggerli. Attualmente, ...

