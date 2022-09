lacittanews : Clamorosa gaffe di Bianca Caterina Bizzarri al Tg di La7 delle 13:30 dopo la vittoria del Centrodestra alle elezion… - leggoit : TG #La7, la #gaffe della giornalista: «Benvenuti dal telegiornale della destra» - VincenzoIanno16 : RT @ilgiornale: Curioso lapsus al notiziario di La7, ribattezzato dalla conduttrice 'il telegiornale della destra'. Dopo la gaffe in dirett… - nicolaPalumbo00 : RT @ilgiornale: Curioso lapsus al notiziario di La7, ribattezzato dalla conduttrice 'il telegiornale della destra'. Dopo la gaffe in dirett… - ilgiornale : Curioso lapsus al notiziario di La7, ribattezzato dalla conduttrice 'il telegiornale della destra'. Dopo la gaffe i… -

Dopo le elezioni 2022 , vinte dal centrodestra e che decreteranno quasi sicuramente la nomina di premier a Giorgia Meloni , ladisembra un'ironica coincidenza. Ladel TGNell'edizione delle 13.30 del telegiornale diretto da Enrico Mentana , la giornalista Bianca Caterina Bizzarri ha esordito dicendo: '...Bianca Caterina Bizzarri è una delle giornaliste del Tgbalzata agli onori delle cronache del 2022 per unaavvenuta in diretta tv. Scopriamo cosa c'è da sapere su di lei, sulla sua carriera ...Scopriamo cosa c'è da sapere sulla giornalista Bianca Caterina Bizzarri, dalle nozze alla gaffe commessa in diretta tv.Tra i vip che sui social non hanno preso bene la vittoria del centrodestra e del partito di Giorgia Meloni c'è sicuramente Tommaso Zorzi, che oggi è comparso su Instagram con un altro breve video, mol ...