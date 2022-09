Terrore sull’Asse Mediano | Fiat 600 semina il panico tra Afragola e Grumo

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 28 settembre 2022) PauratraNevano. Una600 di colore bianco ha percorso per diversi metri il tratto a scorrimento veloce, contromano. Il conducente, andando anche ad una velocità sostenuta, ha guidato, in direzione Giugliano, fino al primo svincolo utile per poi uscire dall’Asse. Auto contromanoFortunatamente non si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.