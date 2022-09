Terremoto di Amatrice, assolti tutti gli imputati per il crollo di una palazzina che causò 7 morti. L’avvocato dell’ex sindaco Pirozzi: «Finalmente giustizia» (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’ex sindaco di Amatrice e attuale consigliere regionale della Lega, Sergio Pirozzi, è stato assolto oggi, 28 settembre, nell’ambito del processo per il crollo di una delle palazzine di piazza Augusto Sagnotti, e per la morte di sette persone, in seguito al Terremoto che colpì Amatrice e Accumoli la notte del 24 agosto 2016. Il giudice del tribunale di Rieti, Carlo Sabatini, ha stabilito che il fatto non sussiste. Sono stati assolti anche i restanti imputati, tutti accusati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo: Ivo Carloni, Giovanni Carloni, Maurizio Scacchi, Valerio Lucarelli e Gianfranco Salvatore. Il pm Lorenzo Francia aveva chiesto sei anni di reclusione per l’ingegnere Carloni, cinque per i due funzionari del Genio ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’exdie attuale consigliere regionale della Lega, Sergio, è stato assolto oggi, 28 settembre, nell’ambito del processo per ildi una delle palazzine di piazza Augusto Sagnotti, e per la morte di sette persone, in seguito alche colpìe Accumoli la notte del 24 agosto 2016. Il giudice del tribunale di Rieti, Carlo Sabatini, ha stabilito che il fatto non sussiste. Sono statianche i restantiaccusati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo: Ivo Carloni, Giovanni Carloni, Maurizio Scacchi, Valerio Lucarelli e Gianfranco Salvatore. Il pm Lorenzo Francia aveva chiesto sei anni di reclusione per l’ingegnere Carloni, cinque per i due funzionari del Genio ...

