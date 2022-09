Terremoto, crollo palazzina Amatrice: assolto ex sindaco Pirozzi (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – assolto l’ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi nel processo a Rieti per il crollo di una delle palazzine di Piazza Sagnotti in cui morirono 7 persone. Oltre a Pirozzi sono stati assolti gli altri 5 imputati, tra cui l’allora direttore dei lavori Ivo Carloni e l’allora capo dei vigili urbani Gianfranco Salvatore, nel frattempo deceduto. Erano tutti accusati di omicidio colposo e disastro colposo. “La palazzina subì danni per il sima dell’Aquila del 2009 e l’allora sindaco, predecessore di Pirozzi, dispose un’ordinanza di sgombero – spiega all’Adnkronos il difensore di Pirozzi, l’avvocato Mario Cicchetti –. I condomini fecero i lavori attraverso propri tecnici e poi purtroppo l’edificio crollò col ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) –l’exdiSergionel processo a Rieti per ildi una delle palazzine di Piazza Sagnotti in cui morirono 7 persone. Oltre asono stati assolti gli altri 5 imputati, tra cui l’allora direttore dei lavori Ivo Carloni e l’allora capo dei vigili urbani Gianfranco Salvatore, nel frattempo deceduto. Erano tutti accusati di omicidio colposo e disastro colposo. “Lasubì danni per il sima dell’Aquila del 2009 e l’allora, predecessore di, dispose un’ordinanza di sgombero – spiega all’Adnkronos il difensore di, l’avvocato Mario Cicchetti –. I condomini fecero i lavori attraverso propri tecnici e poi purtroppo l’edificio crollò col ...

