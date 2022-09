Terremoto Amatrice | tutti assolti a Rieti per il crollo di una palazzina che fece 7 morti

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Assolto Sergio Pirozzi , ex sindaco die attuale consigliere regionale della Lega, nell'ambito del processo per il(7) di una delle palazzine di piazza Augusto Sagnotti in ...

... ex sindaco die attuale consigliere regionale della Lega, nell'ambito del processo per il crollo (7 morti) di una delle palazzine di piazza Augusto Sagnotti in seguito al sisma di......diPirozzi, con gli altri 5 imputati, è stato assolto - perché il fatto non sussistedalle accuse di disastro colposo e omicidio colposo nel processo sul crollo di una palazzina nel...A sei anni dal terremoto e a oltre quattro dall'inizio dell'inchiesta giudiziaria, Amatrice prova a guardare avanti verso la ricostruzione.Assolto Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice e attuale consigliere regionale della Lega, nell'ambito del processo per il crollo (7 morti) ...