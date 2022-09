Terremoti, a Messina il primo Master internazionale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Palermo, 28 set. (Adnkronos) - Il primo Master internazionale e interuniversitario in Italia di II livello in “Sicurezza Sismica e sviluppo urbano sostenibile”, che vede l'Università di Messina capofila di un network di partner Accademici, istituzionali ed imprenditoriali, prenderà il via a breve, nel ricordo del terremoto di Messina del 1908, che provocò oltre 100 mila vittime. Si tratta di un progetto che, attraverso la promozione dell'acquisizione di competenze chiave, di tipo multidisciplinare e trasversale, in un processo di apprendimento permanente, definisce un percorso per la realizzazione di un ecosistema dell'innovazione per la formazione, la sicurezza del territorio e la pianificazione sociale; percorso che contribuirà a costruire una condivisa cultura della sicurezza del territorio come ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Palermo, 28 set. (Adnkronos) - Ile interuniversitario in Italia di II livello in “Sicurezza Sismica e sviluppo urbano sostenibile”, che vede l'Università dicapofila di un network di partner Accademici, istituzionali ed imprenditoriali, prenderà il via a breve, nel ricordo del terremoto didel 1908, che provocò oltre 100 mila vittime. Si tratta di un progetto che, attraverso la promozione dell'acquisizione di competenze chiave, di tipo multidisciplinare e trasversale, in un processo di apprendimento permanente, definisce un percorso per la realizzazione di un ecosistema dell'innovazione per la formazione, la sicurezza del territorio e la pianificazione sociale; percorso che contribuirà a costruire una condivisa cultura della sicurezza del territorio come ...

italiaserait : Terremoti, a Messina il primo Master internazionale - News24_it : Terremoti, a Messina il primo Master internazionale - palermo24h : I responsabili dell’associazione Culturale Terremoti di Carta, in collaborazione con la libreria Ciofalo Mondadori… - MessinaMag : I responsabili dell’associazione Culturale Terremoti di Carta, in collaborazione con la libreria Ciofalo Mondadori… - ninda1952 : RT @INGVterremoti: [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.6 ore 18:12 IT del 22-09-2022, Isole Eolie (Messina) Prof=269Km #INGV_32831701 https://t… -