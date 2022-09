Terra Amara, anticipazioni Turchia: nuovo amore per Yilmaz! (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le nuove anticipazioni turche Terra Amara ci svelano che presto vedremo Yilmaz pronto a voltare pagina. L’Akkaya sarà pronto a convolare a nozze con Mujigan, ma il destino si accanirà di nuovo contro di lui. Cosa accadrà nella soap turca e cosa ci attende nelle prossime puntate presto in onda su Canale 5? Scopriamolo insieme. Trame turche Terra Amara, Yilmaz bacierà Mujigan Nelle ultime puntate Terra Amara andate in onda in Italia abbiamo lasciato Yilmaz ancora innamorato di Züleyha. I telespettatori turchi però hanno già potuto assistere a un cambiamento di direzione del suo cuore. L’Akkaya infatti – dopo aver baciato Mujigan – si recherà spesso a casa sua nel cuore della notte. Tutto questo finirà per generare una serie di pettegolezzi nel ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le nuoveturcheci svelano che presto vedremo Yilmaz pronto a voltare pagina. L’Akkaya sarà pronto a convolare a nozze con Mujigan, ma il destino si accanirà dicontro di lui. Cosa accadrà nella soap turca e cosa ci attende nelle prossime puntate presto in onda su Canale 5? Scopriamolo insieme. Trame turche, Yilmaz bacierà Mujigan Nelle ultime puntateandate in onda in Italia abbiamo lasciato Yilmaz ancora innamorato di Züleyha. I telespettatori turchi però hanno già potuto assistere a un cambiamento di direzione del suo cuore. L’Akkaya infatti – dopo aver baciato Mujigan – si recherà spesso a casa sua nel cuore della notte. Tutto questo finirà per generare una serie di pettegolezzi nel ...

