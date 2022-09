“Termosifoni accesi dal 22 ottobre, ma aule già al freddo”: Sos dalle scuole di montagna (Di mercoledì 28 settembre 2022) Valle Brembana. I Termosifoni si potranno accendere dal 22 ottobre, ma nelle scuole di montagna il freddo è già arrivato, tant’è che insegnanti e dirigenti scolastici stanno contattando i sindaci per fare presente il problema e chiedere la possibilità di ottenere delle deroghe. È il caso di Olmo al Brembo e Lenna, ma nei prossimi giorni la lista potrebbe allungarsi. Andando con ordine, il ministero della transizione ecologica ha reso noto il piano nazionale per il contenimento dei consumi di gas naturale: un piano che punta a “realizzare da subito risparmi utili per prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia”. Tra misure di contenimento e risparmi volontari, è atteso un minor consumo per 8,2 miliardi di metri cubi. Attraverso, per esempio, la riduzione di un grado della ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Valle Brembana. Isi potranno accendere dal 22, ma nellediilè già arrivato, tant’è che insegnanti e dirigenti scolastici stanno contattando i sindaci per fare presente il problema e chiedere la possibilità di ottenere delle deroghe. È il caso di Olmo al Brembo e Lenna, ma nei prossimi giorni la lista potrebbe allungarsi. Andando con ordine, il ministero della transizione ecologica ha reso noto il piano nazionale per il contenimento dei consumi di gas naturale: un piano che punta a “realizzare da subito risparmi utili per prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia”. Tra misure di contenimento e risparmi volontari, è atteso un minor consumo per 8,2 miliardi di metri cubi. Attraverso, per esempio, la riduzione di un grado della ...

luigibagnato : RT @Morch1964: L'utile netto di Gazprom per 6 mesi è stato di 2.514 trilioni di rubli (quasi 45 miliardi di euro), ovvero 2,6 volte superio… - SimoB_n___ : @jungle1970 ??io ho i termosifoni accesi!!! - Guzzi19958320 : RT @Morch1964: L'utile netto di Gazprom per 6 mesi è stato di 2.514 trilioni di rubli (quasi 45 miliardi di euro), ovvero 2,6 volte superio… - Peppezappulla : RT @Morch1964: L'utile netto di Gazprom per 6 mesi è stato di 2.514 trilioni di rubli (quasi 45 miliardi di euro), ovvero 2,6 volte superio… - marialetiziama9 : RT @Morch1964: L'utile netto di Gazprom per 6 mesi è stato di 2.514 trilioni di rubli (quasi 45 miliardi di euro), ovvero 2,6 volte superio… -