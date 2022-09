Tennistavolo, Mondiali a squadre 2022: Italia femminile nel Gruppo 3 con Hong Kong, Brasile, Francia e Sudafrica (Di mercoledì 28 settembre 2022) Venerdì 30 settembre scatteranno i Mondiali a squadre 2022 di Tennistavolo, in programma a Chengdu, in Cina, fino a domenica 9 ottobre, a cui l’Italia prenderà parte con il terzetto femminile: oggi sono stati sorteggiati i gironi della prima fase. L’Italia di Giorgia Piccolin, Nicole Arlia e Debora Vivarelli, agli ordini del tecnico federale Elena Timina, è stata inserita nel Gruppo 3 ed affronterà Hong Kong, Brasile, Francia e Sudafrica. Passano agli ottavi le prime due di ciascuno dei sei raggruppamenti e le quattro migliori terze. Venerdì 30 alle ore 4 Italiane le azzurre sfideranno Hong Kong di Doo Hoi Kem, Lee Ho ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Venerdì 30 settembre scatteranno idi, in programma a Chengdu, in Cina, fino a domenica 9 ottobre, a cui l’prenderà parte con il terzetto: oggi sono stati sorteggiati i gironi della prima fase. L’di Giorgia Piccolin, Nicole Arlia e Debora Vivarelli, agli ordini del tecnico federale Elena Timina, è stata inserita nel3 ed affronterà. Passano agli ottavi le prime due di ciascuno dei sei raggruppamenti e le quattro migliori terze. Venerdì 30 alle ore 4ne le azzurre sfiderannodi Doo Hoi Kem, Lee Ho ...

OA_Sport : Le avversarie delle azzurre - OA_Sport : La prossima rassegna iridata varrà come qualificazione olimpica - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Pongiste in Cina ???? per i Mondiali di #tennistavolo a squadre. ?? Dal 30 settembre al 9 ottobre a Chengdu Nicole Arlia, Giorg… - Coninews : Pongiste in Cina ???? per i Mondiali di #tennistavolo a squadre. ?? Dal 30 settembre al 9 ottobre a Chengdu Nicole Ar… -