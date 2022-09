Tennis | Novak Djokovic | “Ho ancora grandi motivazioni | devo evolvermi per essere all’altezza di Alcaraz”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) In cerca di risposte.nuovamente in campo: l’ex n.1 del mondo, attuale n.7 ATP, sarà protagonista a Tel Aviv (Israele) in un torneo nel quale sarà proprio lui l’attrazione principale. Un ritorno alle origini per Nole, visto che un match disul cemento israeliano lo aveva riguardato in Coppa Davis nel 2006, quando era un 18enne. Un’esperienza che colpì il serbo, desideroso di giocare in questa sede per ritrovare la condizione ideale. Reduce dalla Laver Cup dove ha impressionato contro Frances Tiafoe e fatto un po’ preoccupare contro Felix Auger-Aliassime,sembra aver messo da parte le preoccupazioni riguardanti il dolore al braccio destro (polso) che lo aveva condizionato nella partita contro il canadese. Probabilmente anche la desuetudine ad affrontare incontri così ravvicinati ha inciso ...

