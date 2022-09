Tempi stretti per finanziaria, servirà lavoro “a quattro mani” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una manovra scritta in collaborazione tra vecchio e nuovo governo, almeno per la definizione delle linee guida. E' quella che si va profilando nel passaggio di consegne a Palazzo Chigi dopo il voto di domenica scorsa. "E' una esigenza oggettiva, dettata dai Tempi", sottolinea un esponente di primo piano di Fratelli d'Italia. La 'scaletta' è molto serrata: entro il 15 ottobre il governo dovrà inviare alla Commissione il Draft Budgetary Plan (Dbp), che definisce l'architettura della legge di bilancio, che comunque dovrà essere inviata a Bruxelles, in via definitiva, un mese prima dell'approvazione da parte delle Camere. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, anche per correttezza istituzionale, non ha intenzione di scrivere il provvedimento, ma di limitarsi a impostare il lavoro. Per questo giovedì il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare la Nota ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una manovra scritta in collaborazione tra vecchio e nuovo governo, almeno per la definizione delle linee guida. E' quella che si va profilando nel passaggio di consegne a Palazzo Chigi dopo il voto di domenica scorsa. "E' una esigenza oggettiva, dettata dai", sottolinea un esponente di primo piano di Fratelli d'Italia. La 'scaletta' è molto serrata: entro il 15 ottobre il governo dovrà inviare alla Commissione il Draft Budgetary Plan (Dbp), che definisce l'architettura della legge di bilancio, che comunque dovrà essere inviata a Bruxelles, in via definitiva, un mese prima dell'approvazione da parte delle Camere. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, anche per correttezza istituzionale, non ha intenzione di scrivere il provvedimento, ma di limitarsi a impostare il. Per questo giovedì il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare la Nota ...

