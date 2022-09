Tegola Inter: Lukaku salta anche la Roma (Di mercoledì 28 settembre 2022) Brutte notizie per l'Inter a tre giorni dalla partita di sabato contro la Roma. Romelu Lukaku, che pareva avviato al rientro, non sarà disponibile. L'infortunio muscolare alla coscia sinistra, che lo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Brutte notizie per l'a tre giorni dalla partita di sabato contro la. Romelu, che pareva avviato al rientro, non sarà disponibile. L'infortunio muscolare alla coscia sinistra, che lo ...

Tegola Inter: Lukaku non recupera e salta anche la Roma. Lo staff medico punta a recuperarlo almeno in parte per… - tuttoatalanta : Tegola Brozovic, l'Inter dovrà farne a meno per un mese