“Te la tiro in faccia”. GF Vip 7, Ginevra Lamborghini furiosa: minacce e rissa sfiorata (Di mercoledì 28 settembre 2022) Momenti di altissima tensione al GF Vip 7, con Ginevra Lamborghini che ha avuto una lite con una concorrente. E la situazione è degenerata in pochissimo tempo, con un rischio scontro fisico. Infatti, la sorella di Elettra ha praticamente minacciato la compagna di avventura mimando un gesto che, se si fosse verificato, avrebbe potuto creare grossissimi problemi. L’atmosfera nella Casa più spiata d’Italia è diventata incandescente e si è poi compreso con maggiore chiarezza il motivo di questo litigio durissimo. Al GF Vip 7 a fare rumore non è stata solamente Ginevra Lamborghini, protagonista di una lite con la concorrente. Intanto, si è scoperto qualcosa in più sul malore di Cristina Quaranta. The Pipol Gossip ha scritto: “Cristina Quaranta è improvvisamente svenuta mentre si trovava nella zona beauty della casa del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Momenti di altissima tensione al GF Vip 7, conche ha avuto una lite con una concorrente. E la situazione è degenerata in pochissimo tempo, con un rischio scontro fisico. Infatti, la sorella di Elettra ha praticamente minacciato la compagna di avventura mimando un gesto che, se si fosse verificato, avrebbe potuto creare grossissimi problemi. L’atmosfera nella Casa più spiata d’Italia è diventata incandescente e si è poi compreso con maggiore chiarezza il motivo di questo litigio durissimo. Al GF Vip 7 a fare rumore non è stata solamente, protagonista di una lite con la concorrente. Intanto, si è scoperto qualcosa in più sul malore di Cristina Quaranta. The Pipol Gossip ha scritto: “Cristina Quaranta è improvvisamente svenuta mentre si trovava nella zona beauty della casa del ...

