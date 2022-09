Tár: Cate Blanchett nel final trailer del film (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cate Blanchett è la protagonista di TAR, nuovo film diretto da Todd Field, di cui è stato condiviso il final trailer. TÁR è il nuovo film con star Cate Blanchett in arrivo nelle sale americane il 7 ottobre e il final trailer regala nuove scene dell'opera presentata a Venezia 2022. Nel video si possono vedere alcune sequenze del progetto che racconterà la storia di un famoso direttore d'orchestra la cui vita inizia a sfuggire al suo controllo dopo un incontro con una giovane musicista. La performance di Cate Blanchett in TAR è stata particolarmente apprezzata e acclamata alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha conquistato la Coppa Volpi come Migliore Attrice. Al centro della trama c'è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022)è la protagonista di TAR, nuovodiretto da Todd Field, di cui è stato condiviso il. TÁR è il nuovocon starin arrivo nelle sale americane il 7 ottobre e ilregala nuove scene dell'opera presentata a Venezia 2022. Nel video si possono vedere alcune sequenze del progetto che racconterà la storia di un famoso direttore d'orchestra la cui vita inizia a sfuggire al suo controllo dopo un incontro con una giovane musicista. La performance diin TAR è stata particolarmente apprezzata e acclamata alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha conquistato la Coppa Volpi come Migliore Attrice. Al centro della trama c'è ...

