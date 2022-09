TANTI AUGURI A MIKA HAKKINEN | IL GRANDE RIVALE DI “SCHUMI” SPEGNE 52 CANDELINE

Leggi su sportnews.snai

(Di mercoledì 28 settembre 2022) In Italia tutti gli appassionati di motori ricordanocome ildi Michael Schumacher e della Ferrari a cavallo tra gli anni ’90 e 2000. Oggi (28 settembre) il finlandese compie 52 anni, è ancora uno dei volti che girano per il circuito sebbene come semplice commentatore.è stato uno dei protagonisti nei tempi d’oro della Formula 1. Annate in cui le rosse Ferrari lottavano per il titolo grazie al passaggio di Schumacher dalla Benetton (dove aveva già conquistato due Mondiali) al Cavallino Rampante. Prima di inaugurare la serie di cinque successi consecutivi in Ferrari, però, il fuoriclasse tedesco ha dovuto cedere per due anni di fila al, il primo lottando e cedendo soltanto all’ultima gara, il secondo anche a causa di un ...