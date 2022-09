Svelato il titolo di American Horror Story 11 | ecco qual è

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 28 settembre 2022)ha alle spalle ben dieci stagioni. Con l’arrivo imminente delle nuove puntate, sui social network, non si fa altro che parlare della serie tv creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk. Nelle ultime ore, finalmente, è statoilufficiale del prossimo ciclo narrativo. È innegabile che questo annuncio abbia alimentato le aspettative e la curiosità degli affezionati fan. Abbonati subito a Disney+ per non perdere le puntate di. Disdici quando vuoi!11 ha unsi presenta come una serie ...