Supersex | toni da catechismo per la serie Netflix con Alessandro Borghi | Rocco Siffredi rapito dal “demone analpazuzu” | il porno visto come colpa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Uno spettro si aggira sul sito di: laindelebile dellagrafia. Per chi ancora non l’avesse letto, intra, capito,, labiopic sull’attore, ancora prima di essere girata nelle prossime settimane a Roma, mostra già le stigmate della. Infatti, si legge, da sinossi ufficiale che: “è la storia di un uomo che ci mette 7 puntate e 350 minuti a dire ti amo, ad accettare che il(sic!) che ha in corpo sia conciliabile con l’amore. Per farlo deve mettere a nudo l’unica parte di lui che non abbiamo mai: la sua anima”. Tralasciando il tono da, la sinossi di ...