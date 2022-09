Suicidi tra le forze dell’ordine, i nuovi sindacati militari contrasteranno abusi e prevaricazioni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Se per molto tempo il tema dei Suicidi nelle forze dell’ordine è stato un vero e proprio tabù, l’articolo di Stefania Limiti pubblicato sabato scorso da Il Fatto Quotidiano, “Il trend inverso dei ‘Suicidi in divisa’: calano nel Paese, aumentano tra le forze dell’ordine” dimostra che il fenomeno comincia a suscitare un sempre maggiore interesse nella carta stampata. Dopo i 51 “eventi Suicidiari” del 2020 e i 57 casi del 2021, anche i dati di quest’anno appaiono preoccupanti: in 9 mesi sono già 50 i cittadini in uniforme che si sono tolti la vita. Così, mentre l’Italia, tra i Paesi Ocse, “registra uno dei livelli più bassi di mortalità per Suicidio” – sottolinea la Limiti – il numero dei “Suicidi in divisa” ha invece un trend ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Se per molto tempo il tema deinelleè stato un vero e proprio tabù, l’articolo di Stefania Limiti pubblicato sabato scorso da Il Fatto Quotidiano, “Il trend inverso dei ‘in divisa’: calano nel Paese, aumentano tra le” dimostra che il fenomeno comincia a suscitare un sempre maggiore interesse nella carta stampata. Dopo i 51 “eventiari” del 2020 e i 57 casi del 2021, anche i dati di quest’anno appaiono preoccupanti: in 9 mesi sono già 50 i cittadini in uniforme che si sono tolti la vita. Così, mentre l’Italia, tra i Paesi Ocse, “registra uno dei livelli più bassi di mortalità pero” – sottolinea la Limiti – il numero dei “in divisa” ha invece un trend ...

