"Stupidi". Mosca si scatena con gli insulti: è scoppiata la guerra del gas (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il gas fuoriuscito staziona nel Mar Baltico con la stessa forza di martedì. Lo ha detto un portavoce della guardia costiera svedese all'agenzia di stampa svedese TT, come segnala il sito del canale danese Tv2. Ieri Greenpeace aveva precisato che il gas che filtra attraverso la superficie del mare a est di Bornholm dalle perdite nei gasdotti Nord Stream 1e 2 corrisponderà a otto mesi di emissione annuale di CO2 della Danimarca. E il ministro del clima Dan Jørgensen - conclude Tv2 - ha dichiarato di non essere ottimista sulla possibilità di fermare le emissioni. Il gas potrebbe fuoriuscire fino a quando il tubo non si svuoterà. Intanto l'ispezione dei due gasdotti Nord Stream danneggiati dalle esplosioni sottomarine al largo di un'isola danese nel Mar Baltico non potrà essere effettuata prima di una o due settimane. Lo ha affermato il ministro danese della Difesa, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il gas fuoriuscito staziona nel Mar Baltico con la stessa forza di martedì. Lo ha detto un portavoce della guardia costiera svedese all'agenzia di stampa svedese TT, come segnala il sito del canale danese Tv2. Ieri Greenpeace aveva precisato che il gas che filtra attraverso la superficie del mare a est di Bornholm dalle perdite nei gasdotti Nord Stream 1e 2 corrisponderà a otto mesi di emissione annuale di CO2 della Danimarca. E il ministro del clima Dan Jørgensen - conclude Tv2 - ha dichiarato di non essere ottimista sulla possibilità di fermare le emissioni. Il gas potrebbe fuoriuscire fino a quando il tubo non si svuoterà. Intanto l'ispezione dei due gasdotti Nord Stream danneggiati dalle esplosioni sottomarine al largo di un'isola danese nel Mar Baltico non potrà essere effettuata prima di una o due settimane. Lo ha affermato il ministro danese della Difesa, ...

