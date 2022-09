Striscia la Notizia, Tapiro gigante per Enrico Letta e il Pd dopo la sconfitta alle elezioni: “Avete fatto di tutto per far vincere la signora Meloni” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nella prima puntata della nuova stagione di ‘Striscia la Notizia – la voce dell’intransigenza‘ il ‘veterano’ Valerio Staffelli – alla 27esima edizione come inviato del tg satirico di Antonio Ricci – ha provato a consegnare un Tapiro d’oro gigante al Partito Democratico, all’indomani della sconfitta elettorale. “Signor Letta, venga a prendere il Tapiro, venite signori del Pd che Avete fatto di tutto per far vincere Giorgia Meloni” e “Letta, hasta la sconfitta siempre!”, ha urlato invano Staffelli davanti alla sede deserta del Pd, da lui ribattezzato ‘Partito Depresso‘. Quindi ha continuato: “Mi è partito con gli occhi della tigre e adesso mi finisce con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nella prima puntata della nuova stagione di ‘la– la voce dell’intransigenza‘ il ‘veterano’ Valerio Staffelli – alla 27esima edizione come inviato del tg satirico di Antonio Ricci – ha provato a consegnare und’oroal Partito Democratico, all’indomani dellaelettorale. “Signor, venga a prendere il, venite signori del Pd chediper farGiorgia” e “, hasta lasiempre!”, ha urlato invano Staffelli davanti alla sede deserta del Pd, da lui ribattezzato ‘Partito Depresso‘. Quindi ha continuato: “Mi è partito con gli occhi della tigre e adesso mi finisce con ...

